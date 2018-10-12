Бандитский Петербург: в городе произошла массовая потасовка

Тело молодого человека нашли не сразу

В центре Северной столицы случилась драка, в результате которой пострадали двое. Одного участника массовой драки с ножевым ранением увезли в больницу. Тело другого обнаружили позже.

Конфликт произошел на бытовой почве, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В соцсетях позже написали, что 21-летний мужчина пытался убежать от обидчиков, однако его догнали и пырнули ножом.

В уличных баталиях сражались более 10 человек, сообщило следствие. По предварительным данным, все участники были совершеннолетними. По факту убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.







