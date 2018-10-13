Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жительница Подмосковья загрызли собственные питомцы

Женщина содержала собак более 10 лет

В подмосковном поселке Быково два пса бойцовской породы до смерти покусали свою хозяйку.

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на представителя главка Следственного комитета РФ Ольгу Врадий.

Причина нападения на женщину своих же питомцев не ясна. Известно лишь, что та не смогла отбиться от них и умерла еще до приезда медиков.

Собаки относились к породе бордоских догов и даже многократно становились победителям международных конкурсов, отмечает "Свободная пресса".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей