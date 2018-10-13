Жительница Подмосковья загрызли собственные питомцы

Женщина содержала собак более 10 лет

В подмосковном поселке Быково два пса бойцовской породы до смерти покусали свою хозяйку.

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на представителя главка Следственного комитета РФ Ольгу Врадий.

Причина нападения на женщину своих же питомцев не ясна. Известно лишь, что та не смогла отбиться от них и умерла еще до приезда медиков.

Собаки относились к породе бордоских догов и даже многократно становились победителям международных конкурсов, отмечает "Свободная пресса".