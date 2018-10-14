В Карелии туристы попали в ДТП

Пострадали тринадцать человек

Авария с туристическим микроавтобусом произошла в Сортавальском районе. На федеральной трассе А-121 близ Рюттю он вылетел в кювет. Из 18 человек, находившихся в автобусе, пострадали 13.

Двое из получивших травмы пассажиров сейчас в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба. Причины ДТП пока не известны.