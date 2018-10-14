Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Карелии туристы попали в ДТП

Пострадали тринадцать человек

Авария с туристическим микроавтобусом произошла в Сортавальском районе. На федеральной трассе А-121 близ Рюттю он вылетел в кювет. Из 18 человек, находившихся в автобусе, пострадали 13.

Двое из получивших травмы пассажиров сейчас в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба. Причины ДТП пока не известны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали загнали Россию в тупик

Британцы все подстроили

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей