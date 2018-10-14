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В Енотаевском районе Астраханской области столкнулись две легковушки. Жертвами аварии близ села Ветлянка стали четыре человека.
После удара одна из машин загорелась. Столкновение было лобовым, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причины страшного ДТП пока не названы.
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