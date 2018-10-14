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Под Астраханью произошло ДТП

Погибли четыре человека

В Енотаевском районе Астраханской области столкнулись две легковушки. Жертвами аварии близ села Ветлянка стали четыре человека.

После удара одна из машин загорелась. Столкновение было лобовым, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причины страшного ДТП пока не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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