Погибли четыре человека

В Енотаевском районе Астраханской области столкнулись две легковушки. Жертвами аварии близ села Ветлянка стали четыре человека.

После удара одна из машин загорелась. Столкновение было лобовым, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причины страшного ДТП пока не названы.