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В Тверской области произошло крупное ДТП

Есть пострадавшие

Сегодня утром в Тверской области случилась массовая авария. На федеральной трассе М-9 ("Балтия"), на 359-м километре, столкнулись шесть легковых автомобилей, автобус и грузовик. Об этом сообщило агентство РИА Новости. На данный момент, как передает ТАСС, известно о 12 пострадавших. Они доставлены в больницы Нелидовского и Западнодвинского районов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали ДТП, а врачи проверяют, в каком состоянии находятся другие пассажиры и водители машин. За последние дни это вторая столь крупная авария в регионе. 5 октября в Калининском районе Тверской области в ДТП погибло 13 человек. 

Полина ИВАНОВА
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