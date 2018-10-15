Есть пострадавшие

Сегодня утром в Тверской области случилась массовая авария. На федеральной трассе М-9 ("Балтия"), на 359-м километре, столкнулись шесть легковых автомобилей, автобус и грузовик. Об этом сообщило агентство РИА Новости. На данный момент, как передает ТАСС, известно о 12 пострадавших. Они доставлены в больницы Нелидовского и Западнодвинского районов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали ДТП, а врачи проверяют, в каком состоянии находятся другие пассажиры и водители машин. За последние дни это вторая столь крупная авария в регионе. 5 октября в Калининском районе Тверской области в ДТП погибло 13 человек.