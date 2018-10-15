Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Сегодня утром в Тверской области случилась массовая авария. На федеральной трассе М-9 ("Балтия"), на 359-м километре, столкнулись шесть легковых автомобилей, автобус и грузовик. Об этом сообщило агентство РИА Новости. На данный момент, как передает ТАСС, известно о 12 пострадавших. Они доставлены в больницы Нелидовского и Западнодвинского районов.
Сейчас правоохранительные органы выясняют детали ДТП, а врачи проверяют, в каком состоянии находятся другие пассажиры и водители машин. За последние дни это вторая столь крупная авария в регионе. 5 октября в Калининском районе Тверской области в ДТП погибло 13 человек.
Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег
Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA