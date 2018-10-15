На Камчатке произошло землетрясение

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В понедельник у восточного побережья Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Жители Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение, правда, на полуострове его сила не превысила трех баллов. Как сообщило агентство РИА Новости, сотрудники МЧС тут же начали проверять, есть ли жертвы и разрушения.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива на глубине около 120 километров в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского", – рассказал представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Впрочем, из-за подземных толчков никто не пострадал, да и социально-значимые объекты остались целы, угрозы цунами также нет. Как передает телеканал "360" со слов начальника пресс-службы ГУ МЧС России по региону Юлии Ананьевой, "землетрясения в 3-4 балла происходят в регионе несколько раз в год, поэтому никакой паники среди жителей нет".
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