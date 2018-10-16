На Украине столкнулись два поезда

В аварии погибли люди

В карьере Северного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области врезались друг в друга 2 локомотива.

Погибли 3 человека, еще один ранен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло рано утром 16 октября, других подробностей инцидента не приводится.







