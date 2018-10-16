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Бывший владелец "Спорт-Экспресса" найден мертвым

Погибший оставил предсмертную записку

Скончался экс-владелец издания "Спорт-Экспресс" Иван Рубин. Тело 67-летнего предпринимателя было обнаружено в понедельник, 15 октября, около многоэтажного дома на Осеннем бульваре в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, Рубин оставил письмо: "В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг".

В свою очередь, бизнесмен Владимир Тюренков настаивает, что не угрожал Рубину. По его словам, они не виделись уже месяца полтора, но должны были встретиться в понедельник в одном из московских отелей, чтобы обсудить ситуацию с долгом. Однако Рубин на встречу не пришел, передает "Говорит Москва". 

Вера СВЕТЛОВА
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