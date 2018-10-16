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В Москве прогремела стрельба у торгового центра

В городе введен план "Перехват"

ЧП случилось у "Метрополиса". О стрельбе рассказали очевидцы.

По предварительной информации, причиной стал конфликт на дороге. Об этом сообщает "РЕН ТВ". Женщина на своем автомобиле подрезала таксиста. Последний, недолго думая, остановился и начал стрелять в стекло машины. К счастью, обошлось без ранений.

Сейчас, по данным телеканала, полиция ищет белый "Хёндэ", на котором скрылся стрелок.

В пресс-службе главка московской полиции подтвердили случившееся.

"Дорожный конфликт произошел около дома 16-А по Ленинградскому шоссе. В ходе ссоры один из водителей выстрелил в окно машины оппонента из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Полиция ввела план "Перехват" для розыска хулигана", – цитирует ТАСС сообщение.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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