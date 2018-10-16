На Урале прогремел взрыв на ТЭЦ

Один человек пострадал

Во вторник днем в Челябинске на ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка водорода. Единственный пострадавший с ожогами первой и второй степени был доставлен в городскую больницу №6. Об этом сообщил портал URA.RU.

Как рассказали представители регионального МЧС тому же изданию, происшествие на технологическом цикле никак не отразилось. Через несколько минут после взрыва на ТЭЦ прибыли спасательные службы, которые не нашли ни возгорания, ни задымления, ни разрушений.