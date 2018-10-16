В Петербурге обрушился фасад дома

Пострадавших нет

В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова обрушилась часть фасада жилого здания. Об этом рассказали очевидцы.

По их словам, куски едва не упали на головы прохожих и машины. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины произошедшего, передает FlashNord.