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В Петербурге обрушился фасад дома

Пострадавших нет

В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова обрушилась часть фасада жилого здания. Об этом рассказали очевидцы.

По их словам, куски едва не упали на головы прохожих и машины. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины произошедшего, передает FlashNord.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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