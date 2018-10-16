В Подмосковье упал дирижабль

Никто не пострадал

В подмосковном городе Рошаль упал дирижабль, про который снимали документальный фильм.

По словам одного из очевидцев, воздушное судно внезапно рухнуло на парковку. На место сразу приехали спасатели.

К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной аварии неизвестно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".