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В Подмосковье упал дирижабль

Никто не пострадал

В подмосковном городе Рошаль упал дирижабль, про который снимали документальный фильм.

По словам одного из очевидцев, воздушное судно внезапно рухнуло на парковку. На место сразу приехали спасатели.

К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной аварии неизвестно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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