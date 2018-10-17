В Москве эвакуировали торговый центр

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Информация о том, что из торгового центра на Шоссе Энтузиастов срочно вывели людей, появилась в Telegram-канале "Московские новости".
По последним данным, из ТЦ эвакуировали около 200 человек. На техническом этаже загорелась система вентиляции, передает РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы. К счастью, никто не пострадал – пламя удалось потушить еще до приезда пожарных.
Здание торгового центра проверяют сотрудники МЧС.
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