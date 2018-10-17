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Авария произошла на Старосимферопольском шоссе. В микроавтобус Mitsubishi врезалась легковушка Toyota Land Cruiser. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четыре пострадали.
Свидетели страшного ДТП рассказали, что у микроавтобуса было повреждено колесо. Когда водитель вышел из машины, в нее влетела Toyota. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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