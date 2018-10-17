Погибли четыре человека

Авария произошла на Старосимферопольском шоссе. В микроавтобус Mitsubishi врезалась легковушка Toyota Land Cruiser. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четыре пострадали.

Свидетели страшного ДТП рассказали, что у микроавтобуса было повреждено колесо. Когда водитель вышел из машины, в нее влетела Toyota. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".