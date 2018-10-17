Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подольске произошло ДТП

Погибли четыре человека

Авария произошла на Старосимферопольском шоссе. В микроавтобус Mitsubishi врезалась легковушка Toyota Land Cruiser. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четыре пострадали.

Свидетели страшного ДТП рассказали, что у микроавтобуса было повреждено колесо. Когда водитель вышел из машины, в нее влетела Toyota. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия не враг: НАТО одумалась

Запад начал осознавать свои ошибки

Ход кровавых событий в Керчи восстановлен

Автоматчики в масках прятались в туалете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей