Смертельно опасная привычка: житель Коми пытался убить соседей-курильщиков

Мужчину жутко раздражал табачный дым

Инцидент произошел в Ухте. Однажды ночью в одной из квартир хозяйка почувствовала запах керосина. Шорох за дверью ее окончательно разбудил.

Отворив дверь, она столкнулась с соседом, который напал на нее с ножом. Мужчина нанес несколько ударов. На крики вышел гражданский муж потерпевшей, который завел ее в квартиру. Затем вызвал скорую и полицию.

Только благодаря своевременному прибытии экстренных служб женщину удалось спасти, а покушавшегося соседа задержать.

"Он пояснил, что в очередной раз ночью из-за табачного дыма его мучали бессонница и головокружение. По его мнению, дым проникал в его квартиру от соседей снизу. Чтобы "проучить курильщиков", он решил залить замочную скважину их входной двери керосином и поджечь, а когда женщина попыталась выяснить происходящее, нанес ей ножевые ранения", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми.

ЧП произошло в ночь на 13 октября. Сейчас следствие решает вопрос об аресте подозреваемого и собирается назначить ему судебно-психиатрическую экспертизу, уточняет FlashNord. Расследование по данному делу продолжается.