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Безработную москвичку обокрали на 21 миллион рублей

Злоумышленник вытащил из ее квартиры сейф

На днях у 26-летней жительницы Москвы, которая нигде не работает, украли крупную сумму денег. Преступник смог взломать замок входной двери ее дома на Дмитровском шоссе и уйти незамеченным.

Как сообщили представители пресс-службы главка столичной полиции ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). 

Полина ИВАНОВА
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