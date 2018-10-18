Безработную москвичку обокрали на 21 миллион рублей

Злоумышленник вытащил из ее квартиры сейф

На днях у 26-летней жительницы Москвы, которая нигде не работает, украли крупную сумму денег. Преступник смог взломать замок входной двери ее дома на Дмитровском шоссе и уйти незамеченным.

Как сообщили представители пресс-службы главка столичной полиции ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).