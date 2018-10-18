На юго-западе Москвы эвакуировали школу

Причина ЧП – ребяческая шалость

Один из учеников поджег дымовую шашку, подкинув ее в помещение. Инцидент произошел в школе на Тихорецком бульваре Москвы, сообщили в экстренных службах.

"Предварительно, ученик школы №460 бросил дымовую шашку. Из здания эвакуировали 350 детей и 30 взрослых", – цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Обстоятельства ЧП выясняются, уточняет "360".