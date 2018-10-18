В Раменском загорелось кафе

Никто не пострадал

В подмосковном городе Раменское произошел сильный пожар. На глазах очевидцев огонь быстро распространился по зданию, где находились кафе и магазин.

"Горело, как в аду. Люди выбегали прямо во время пожара", – цитирует свидетелей интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пожарным удалось потушить огонь, обошлось без жертв.