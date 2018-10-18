На Кубани разбился самолет

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В Краснодарском крае упал военный самолет Л-39. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что воздушное судно рухнуло в воду.
"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", – цитирует представителя Минобороны РИА "Новости".
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