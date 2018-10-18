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На Кубани разбился самолет

Погибших нет

В Краснодарском крае упал военный самолет Л-39. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло в воду.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", – цитирует представителя Минобороны РИА "Новости".

Пилоты успели катапультироваться.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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