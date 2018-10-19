В Санкт-Петербурге сгорел бизнес-центр

Здание начало полыхать с верхних этажей

В пятницу утром комплекс Cеверной столицы на Синопской набережной неожиданно загорелся. Спасательные службы тут же присвоили пожару, площадь которого составила 50 кв. м, дополнительный номер 1 Бис.

Как сообщает Пятый канал, 50 человек с помощью 10 пожарных машин быстро локализовали огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.