В Санкт-Петербурге сгорел бизнес-центр

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В пятницу утром комплекс Cеверной столицы на Синопской набережной неожиданно загорелся. Спасательные службы тут же присвоили пожару, площадь которого составила 50 кв. м, дополнительный номер 1 Бис.
Как сообщает Пятый канал, 50 человек с помощью 10 пожарных машин быстро локализовали огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.
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