Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Санкт-Петербурге сгорел бизнес-центр

Здание начало полыхать с верхних этажей

В пятницу утром комплекс Cеверной столицы на Синопской набережной неожиданно загорелся. Спасательные службы тут же присвоили пожару, площадь которого составила 50 кв. м, дополнительный номер 1 Бис.

Как сообщает Пятый канал, 50 человек с помощью 10 пожарных машин быстро локализовали огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей