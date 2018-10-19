Под Петербургом прогремел взрыв на заводе

Есть жертвы

ЧП, о котором сообщили очевидцы, произошло в Гатчине Ленинградской области. Предположительно, сильный взрыв прогремел в магазине рядом с пиротехническим заводом "Авангард", который является крупнейшим в России производителем пиротехники.

Сведения о жертвах и пострадавших пока разнятся. Telegram-канал Mash сообщает о пяти раненых. LIFE SHOT со ссылкой на источник пишет о трех погибших и одном пострадавшем. Между тем источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что ранено около десяти человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили о двух жертвах - тело второго погибшего извлекли из-под обломков здания.

В пресс-службе областного правительства тем временем подтвердили, что взрыв случился на гатчинском "Авангарде", передает телеграм-канал RT.

Это произошло в четырехэтажном производственном здании, отмечает MASH. В это время внутри были сотрудники. По предварительным данным, под завалами – от трех до четырех человек. Одного из пострадавших уже увезли в больницу. Телеграм-канал RT пишет со ссылкой на сведения МЧС, что из-под завалов вытащили двоих.

О причинах ЧП пока ничего не известно.