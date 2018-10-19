В Жуковском обстреляли автомобиль

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По машине ничего не подозревающего автолюбителя открыли огонь.
Снайпер-любитель занял "позицию" в окне одного из домов. Было похоже на выстрелы из пневматической винтовки, рассказал "Подмосковью сегодня" водитель. К счастью, он не пострадал. А вот машину пришлось отдать в ремонт.
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