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В Подольске автомобиль сбил ребенка

Водитель скрылся с места аварии

ДТП случилось в поселке Кузнечики. Девочка переходила дорогу по "зебре". В этот момент ее сбила машина, водитель которой вместо помощи ребенку сбежал с места происшествия.

Подростку стало плохо уже дома – пришлось обращаться к медикам. Девочке назначили амбулаторное лечение. Личность владельца авто уже установили. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает "Подмосковье сегодня". В ближайшее время ему предстоит неприятный разговор с правоохранителями.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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