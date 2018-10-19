В Подольске автомобиль сбил ребенка

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ДТП случилось в поселке Кузнечики. Девочка переходила дорогу по "зебре". В этот момент ее сбила машина, водитель которой вместо помощи ребенку сбежал с места происшествия.
Подростку стало плохо уже дома – пришлось обращаться к медикам. Девочке назначили амбулаторное лечение. Личность владельца авто уже установили. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает "Подмосковье сегодня". В ближайшее время ему предстоит неприятный разговор с правоохранителями.
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