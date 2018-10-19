В Подольске автомобиль сбил ребенка

Водитель скрылся с места аварии

ДТП случилось в поселке Кузнечики. Девочка переходила дорогу по "зебре". В этот момент ее сбила машина, водитель которой вместо помощи ребенку сбежал с места происшествия.

Подростку стало плохо уже дома – пришлось обращаться к медикам. Девочке назначили амбулаторное лечение. Личность владельца авто уже установили. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает "Подмосковье сегодня". В ближайшее время ему предстоит неприятный разговор с правоохранителями.