В Москве водитель попал в массовое ДТП и вылетел из машины

Все участники аварии остались живы

На Минском шоссе столкнулись три автомобиля: BMW, Audi и грузовик. Водитель первой иномарки вылетел на дорогу. К счастью, он остался жив, как и другие участники ДТП.

Пострадала только техника. Сильно "помяты" легковушки. Последствия аварии очевидцы засняли на видео и выложили его в соцсеть "ВКонтакте". По их словам, на грузовик налетел Audi, после чего врезался в BMW.

"Я находился там рядом. Как сказали врачи "скорой помощи", которые прибыли на место происшествия, у одного из пострадавших мужчин переломы руки и ноги и все симптомы компрессии позвоночника. Его госпитализировали", – цитирует очевидца "Подмосковье сегодня".