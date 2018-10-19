В Москве водитель попал в массовое ДТП и вылетел из машины

Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
- Древние люди прилетели с Нибиру
130 новости
На Минском шоссе столкнулись три автомобиля: BMW, Audi и грузовик. Водитель первой иномарки вылетел на дорогу. К счастью, он остался жив, как и другие участники ДТП.
Пострадала только техника. Сильно "помяты" легковушки. Последствия аварии очевидцы засняли на видео и выложили его в соцсеть "ВКонтакте". По их словам, на грузовик налетел Audi, после чего врезался в BMW.
"Я находился там рядом. Как сказали врачи "скорой помощи", которые прибыли на место происшествия, у одного из пострадавших мужчин переломы руки и ноги и все симптомы компрессии позвоночника. Его госпитализировали", – цитирует очевидца "Подмосковье сегодня".
Его могли повредить сборщики на Байконуре
Среди людей под завалами может быть ребенок