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На Украине разбилась юмористическая актриса

Еще четверо пострадали

Под Киевом в ДТП попала артистка юмористического шоу Марина Поплавская, а также еще 4 участника коллектива "Дизель шоу".

Отмечается, что Поплавская погибла на месте, остальных в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Дизель Шоу" – юмористическая передача, которая выходит с 2015 года на украинском телеканале ICTV.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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