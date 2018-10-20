На Украине разбилась юмористическая актриса

Еще четверо пострадали

Под Киевом в ДТП попала артистка юмористического шоу Марина Поплавская, а также еще 4 участника коллектива "Дизель шоу".

Отмечается, что Поплавская погибла на месте, остальных в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Дизель Шоу" – юмористическая передача, которая выходит с 2015 года на украинском телеканале ICTV.