В Казани автобус попал в ДТП

Пострадали 10 человек

В Казани легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате пострадали 10 человек, один из них ребенок.

"По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом", – рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, передает RT.