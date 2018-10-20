В Казани автобус попал в ДТП

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В Казани легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате пострадали 10 человек, один из них ребенок.
"По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом", – рассказали в полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, передает RT.
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