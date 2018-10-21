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Во Владикавказе загорелся завод "Электроцинк"

При тушении пожара погиб спасатель

Пламя на крупнейшем металлургическом предприятии России вспыхнуло сегодня ночью. Возгорание началось в цехе электролиза. Во время тушения погиб один из пожарных. Об этом ТАСС сообщил первый замначальника главка МЧС по республике Северная Осетия – Алания Юрий Землянский. Травмы получили еще трое человек, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Из-за пожара рухнула часть стены и кровли. Площадь возгорания, по последним данным, увеличилась до 4500 квадратных метров. Изначально она составила 650 квадратных метров. К горящему заводу отправили пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

"Сейчас [к тушению пожара] привлечены дополнительные силы", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

На месте ЧП работают 62 сотрудника и 18 единиц техники, говорится на официальном сайте главка МЧС по республике.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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