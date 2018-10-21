На Кипре погибли российские туристы

Их машина упала с обрыва

Трагедия случилась накануне в городе Пафос.

О смерти россиян пишет газета Cyprus Mail. По сведениям издания, автомобиль пары упал с обрыва высотой в 30 метров. Медики ничем не смогли помочь. Тела погибших находятся в больнице города Пафос.

Туристы приехали на Кипр 10 октября. Отдыхать 58-летний мужчина и его 48-летняя спутница планировали до 24 октября.

Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиян. Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

О причинах случившегося пока ничего не известно.