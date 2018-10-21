Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Кипре погибли российские туристы

Фото: Russian Look/Boris Rezvantsev
Их машина упала с обрыва

Трагедия случилась накануне в городе Пафос.

О смерти россиян пишет газета Cyprus Mail. По сведениям издания, автомобиль пары упал с обрыва высотой в 30 метров. Медики ничем не смогли помочь. Тела погибших находятся в больнице города Пафос.

Туристы приехали на Кипр 10 октября. Отдыхать 58-летний мужчина и его 48-летняя спутница планировали до 24 октября. 

Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиян. Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

О причинах случившегося пока ничего не известно.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Войну в Донбассе можно остановить за считанные часы

С громким заявлением выступил уходящий с поста замглавы СММ Хуг

На Кипре погибли российские туристы

Их машина упала с обрыва

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей