Сейчас автомобили едут по Щелковскому шоссе

Радостное событие каждый отмечает по-своему. В Москве кому-то, видимо, стало скучно просто ехать в составе свадебного кортежа. Взбодрить себя и окружающих празднующие решили стрельбой из машин.

Звуки выстрелов услышали на Щелковском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"...участники свадебного кортежа стреляют в воздух", – отметил собеседник агентства.

Автомобили направляются к центру города.