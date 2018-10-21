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В Москве участники свадебного кортежа устроили стрельбу

Сейчас автомобили едут по Щелковскому шоссе

Радостное событие каждый отмечает по-своему. В Москве кому-то, видимо, стало скучно просто ехать в составе свадебного кортежа. Взбодрить себя и окружающих празднующие решили стрельбой из машин.

Звуки выстрелов услышали на Щелковском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"...участники свадебного кортежа стреляют в воздух", – отметил собеседник агентства.

Автомобили направляются к центру города.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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