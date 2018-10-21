Погибли 17 человек

ЧП случилось в уезде Илань. В результате железнодорожной катастрофы 17 человек погибли, пострадал 101. Об этом со ссылкой на тайваньскую железную дорогу сообщает Центральное новостное агентство.

В результате схода пассажирского поезда с рельсов опрокинулись несколько вагонов. Внутри еще остаются люди. По предварительным данным, их может быть от 30 до 40. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Причина аварии пока не названа.

По последней информации, при крушении погибли 22 человека. Ранен 171. Об этом рассказал представитель пожарного управления города Илань.