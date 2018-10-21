Жертвами аварии стали 4 человека

В Дмитровском районе столкнулись маршрутка и пассажирский автобус. В результате погибли 4 человека, еще 10 ранены.

Автобус был пустым, передает телеграм-канал MASH, а в маршрутке были заняты все места.

Пазик вылетел на встречную полосу. Причины страшной аварии пока не названы.

"Сегодня около 17:40 мск на 18-м километре автодороги А-108 столкнулись микроавтобус и автобус. По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

