Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Дальнем Востоке расстреляли пассажирский самолет

Фото: wikipedia.org/Павел Аджигильдяев
ЧП произошло в воздухе

Ан-24 летел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. После посадки в воздушном судне, который летел с пассажирами на борту, обнаружена пуля.

Вначале работники аэропорта заметили сквозное отверстие в носовой части самолета. А уже при более тщательном осмотре нашли оружейный снаряд, пишет "РЕН ТВ". 

Сейчас по данному факту проводится проверка. Пока же неизвестно, кто и с какой целью обстрелял пассажирский самолет. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Америка и Европа признали Крым российским после трагедии в Керчи

Запад образумился на фоне массовой бойни

Улики найдены: Киев причастен к гибели Захарченко

Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей