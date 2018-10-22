На Дальнем Востоке расстреляли пассажирский самолет

Нибиру
- Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
132 новости
Ан-24 летел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. После посадки в воздушном судне, который летел с пассажирами на борту, обнаружена пуля.
Вначале работники аэропорта заметили сквозное отверстие в носовой части самолета. А уже при более тщательном осмотре нашли оружейный снаряд, пишет "РЕН ТВ".
Сейчас по данному факту проводится проверка. Пока же неизвестно, кто и с какой целью обстрелял пассажирский самолет.
Запад образумился на фоне массовой бойни
Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР