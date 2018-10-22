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В Подмосковье загорелась баня с людьми

С огнем боролись более 10 человек

На Школьном проезде в подмосковном городе Истра случился пожар в бане, где в этот момент оказались заблокированы люди.

"Пожар произошел из-за проводки. Сотрудник увидел дым, побежал тушить, другой ему пришел на помощь. Но выйти они не смогли", – приводит слова очевидца ЧП интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вовремя прибывшие пожарные быстро взломали дверь и спасли их. "Прямо чудо какое-то. Столько времени находиться в помещении, где все в дыму, и остаться в живых", – добавила местная жительница.

Госпитализация спасенным не потребовалась. Пожар потушили 12 человек и 4 единицы спецтехники.

Валентина МАЙОРОВА
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