В Подмосковье загорелась баня с людьми

С огнем боролись более 10 человек

На Школьном проезде в подмосковном городе Истра случился пожар в бане, где в этот момент оказались заблокированы люди.

"Пожар произошел из-за проводки. Сотрудник увидел дым, побежал тушить, другой ему пришел на помощь. Но выйти они не смогли", – приводит слова очевидца ЧП интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вовремя прибывшие пожарные быстро взломали дверь и спасли их. "Прямо чудо какое-то. Столько времени находиться в помещении, где все в дыму, и остаться в живых", – добавила местная жительница.



Госпитализация спасенным не потребовалась. Пожар потушили 12 человек и 4 единицы спецтехники.