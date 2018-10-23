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Инцидент произошел в римском метро в тот момент, когда
российские фанаты спускались на станцию отправления.
Внезапно под ногами россиян в буквальном смысле сошел с ума эскалатор. Он в считанные секунды набрал скорость, в результате чего ехавшая толпа превратилась в кучу-малу. В Сети появилось видео произошедшего.
В посольстве РФ сообщили, что число пострадавших достигло 30 человек, передает telegram-канал НТВ. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Известно, что один из болельщиков пострадал очень сильно, при инциденте он лишился ноги, пишет La Repubblica.
Итальянские СМИ сообщают, что фанаты "ЦСКА" пострадали не только во время инцидента в метро. Как пишет журналист Sky TG24 Марко ди Фонцо в своем Twitter, наиболее агрессивные фанаты ("хулс") итальянского и российского клуба устроили побоище прямо рядом со стадионом "Олимпико", где проходит игра.
По его словам, один "армеец" был зарезан. Враждующие стороны пытаются разогнать пожарными гидрантами.
Un tifoso russo e' rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell'ordine hanno fatto anche uso di idranti. (ANSA).— Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) 23 октября 2018 г.
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