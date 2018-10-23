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Перед матчем между "Ромой" и "ЦСКА" случилось ЧП

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Взбесившийся эскалатор превратил толпу болельщиков "армейцев" в месиво

Инцидент произошел в римском метро в тот момент, когда российские фанаты спускались на станцию отправления.

Внезапно под ногами россиян в буквальном смысле сошел с ума эскалатор. Он в считанные секунды набрал скорость, в результате чего ехавшая толпа превратилась в кучу-малу. В Сети появилось видео произошедшего.

В посольстве РФ сообщили, что число пострадавших достигло 30 человек, передает telegram-канал НТВ. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Известно, что один из болельщиков пострадал очень сильно, при инциденте он лишился ноги, пишет La Repubblica.

Итальянские СМИ сообщают, что фанаты "ЦСКА" пострадали не только во время инцидента в метро. Как пишет журналист Sky TG24 Марко ди Фонцо в своем Twitter, наиболее агрессивные фанаты ("хулс") итальянского и российского клуба устроили побоище прямо рядом со стадионом "Олимпико", где проходит игра.

По его словам, один "армеец" был зарезан. Враждующие стороны пытаются разогнать пожарными гидрантами. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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