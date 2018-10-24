Строительный кран упал на детский сад в Нижнем Новгороде

Никто из малышей не пострадал

В среду утром грузоподъемная машина обрушилась на территорию дошкольного учреждения. Стрела крана не задела основное здание, а завалилась на пристройку около забора, оборвав провода.

Как сообщил "Пятый канал", детей и сотрудников не стали эвакуировать, так как угрозы их безопасности не было.