Кто-то массово рассылает американским политикам смертельные посылки

В особняке Билла и Хилари Клинтон близ Нью-Йорка обнаружена бомба.



Об этом сообщают источники The Associated Press.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.

В ФБР рассказали, что СВУ представляет собой трубку длиной примерно15 см, начиненную взрывчатым веществом. Стоит отметить, что в среду, 24 октября, американские спецслужбы нашли взрывчатку в почтовом ящике дома знаменитого миллиардера Джорджа Сороса, отмечает SBS.

Как пишет The New York Times, обе бомбы весьма схожи. Вполне возможно, взрывные посылки отправлял один и тот же человек (или группа лиц). Тем более что бомбу подложили и другому экс-президенту США – Бараку Обаме. Правда, взрывчатку доставили не прямо на дом, а в его офис.