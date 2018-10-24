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Семейству Клинтон подложили бомбу

Билл и Хилари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Jerry Mennenga
Кто-то массово рассылает американским политикам смертельные посылки

В особняке Билла и Хилари Клинтон близ Нью-Йорка обнаружена бомба.

Об этом сообщают источники The Associated Press.

В ФБР рассказали, что СВУ представляет собой трубку длиной примерно15 см, начиненную взрывчатым веществом. Стоит отметить, что в среду, 24 октября, американские спецслужбы нашли взрывчатку в почтовом ящике дома знаменитого миллиардера Джорджа Сороса, отмечает SBS.

Как пишет The New York Times, обе бомбы весьма схожи. Вполне возможно, взрывные посылки отправлял один и тот же человек (или группа лиц). Тем более что бомбу подложили и другому экс-президенту США – Бараку Обаме. Правда, взрывчатку доставили не прямо на дом, а в его офис. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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