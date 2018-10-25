Скорая помощь попала в крупное ДТП в Подмосковье

Нибиру
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В Щелково произошла авария со смертельным исходом – автомобиль "Хендай" врезался в карету скорой помощи. От мощного удара в лоб машина перевернулась.
По сообщению телеграм-канала Mash, три человека получили ранения, а сопровождавшая больного женщина скончалась.
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