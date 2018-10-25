В Краснодарском крае введен режим ЧС

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Из-за сильных ливней, которые вызвали подтопления, в Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил Telegram-канал RT.
"Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим", – сообщил в Twitter губернатор края Вениамин Кондратьев.
Ранее режим ЧС был введен в Туапсе.
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