В Приморье обрушился мост под большегрузом

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В пятницу утром около села Осиновка рухнул автомобильный мост, когда по нему проезжал грузовик. Сотрудники МЧС и полиции уже отправились в Михайловский район, на место происшествия.
Как сообщил представитель ГУ МЧС по Приморскому краю ТАСС, около моста организовали объезд.
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