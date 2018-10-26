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В Приморье обрушился мост под большегрузом

Судьба водителя неизвестна

В пятницу утром около села Осиновка рухнул автомобильный мост, когда по нему проезжал грузовик. Сотрудники МЧС и полиции уже отправились в Михайловский район, на место происшествия.

Как сообщил представитель ГУ МЧС по Приморскому краю ТАСС, около моста организовали объезд. 

Полина ИВАНОВА
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