В Приморье обрушился мост под большегрузом

Судьба водителя неизвестна

В пятницу утром около села Осиновка рухнул автомобильный мост, когда по нему проезжал грузовик. Сотрудники МЧС и полиции уже отправились в Михайловский район, на место происшествия.

Как сообщил представитель ГУ МЧС по Приморскому краю ТАСС, около моста организовали объезд.