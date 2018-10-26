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В Свердловской области сгорел ангар

15 человек эвакуировались из здания самостоятельно

В пятницу утром в городе Тавда загорелось здание с горючими пиломатериалами и мебелью, что затрудняет тушение огня. Область пожара, которому присвоили второй номер сложности, составила 1,2 тыс. кв. метров.

Как сообщил агентству РИА "Новости" представитель регионального ГУ МЧС, на месте происшествия работают 21 человек и 9 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. 

Полина ИВАНОВА
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