В Москве загорелась электроподстанция

ЧП произошло на юге столицы

На юге Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции. Хлебзавод, который питает электроустановка, переведен на резервное питание.

Тушение пожара пока невозможно, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.



"Во 2-м Павелецком проезде, по предварительным данным, с подстанции идет слабый дым. "Мосэнерго" проводит отключение подстанции, после чего пожарные смогут приступить к тушению", – цитирует "ТАСС" представителя ведомства.