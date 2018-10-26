В Москве загорелась электроподстанция

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На юге Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции. Хлебзавод, который питает электроустановка, переведен на резервное питание.
Тушение пожара пока невозможно, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
"Во 2-м Павелецком проезде, по предварительным данным, с подстанции идет слабый дым. "Мосэнерго" проводит отключение подстанции, после чего пожарные смогут приступить к тушению", – цитирует "ТАСС" представителя ведомства.
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