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В Москве загорелась электроподстанция

ЧП произошло на юге столицы

На юге Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции. Хлебзавод, который питает электроустановка, переведен на резервное питание. 

Тушение пожара пока невозможно, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

"Во 2-м Павелецком проезде, по предварительным данным, с подстанции идет слабый дым. "Мосэнерго" проводит отключение подстанции, после чего пожарные смогут приступить к тушению", – цитирует "ТАСС" представителя ведомства. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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