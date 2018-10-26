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В Подмосковье случился потоп

По лестницам струился водопад

В микрорайоне имени Маркова в Дмитрове в подъезде многоквартирного дома затопило несколько квартир и электрощитки.

Местные жители считают, что вода хлынула из квартиры на восьмом этаже. "Позвонил в "112" и сказал, что потоп. Через 20 минут приехали рабочие и перекрыли холодную воду. Примерно через 10 минут потоп был ликвидирован", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" один из очевидцев происшествия.

Валентина МАЙОРОВА
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