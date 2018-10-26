Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве загорелся бизнес-центр

Эвакуировали около сотни человек

ЧП произошло на юго-западе столицы.

Пожар начался на шестом этаже в здании на улице Бутлерова. Из бизнес-центра эвакуировали около ста человек. Данных о пострадавших не поступало.

К этой минуте открытое горение ликвидировали, говорится на сайте московского главка МЧС. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Медведева "снесла голову" американскому фигуристу

Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты

Опасное оружие: Францию и Словакию не отпускает "Северный поток-2"

Речь о топливной магистрали зашла как бы между делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей