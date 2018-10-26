В Москве загорелся бизнес-центр

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ЧП произошло на юго-западе столицы.
Пожар начался на шестом этаже в здании на улице Бутлерова. Из бизнес-центра эвакуировали около ста человек. Данных о пострадавших не поступало.
К этой минуте открытое горение ликвидировали, говорится на сайте московского главка МЧС. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает ТАСС.
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