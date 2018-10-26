В Москве загорелся бизнес-центр

Эвакуировали около сотни человек

ЧП произошло на юго-западе столицы.

Пожар начался на шестом этаже в здании на улице Бутлерова. Из бизнес-центра эвакуировали около ста человек. Данных о пострадавших не поступало.

К этой минуте открытое горение ликвидировали, говорится на сайте московского главка МЧС. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает ТАСС.