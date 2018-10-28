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Число пострадавших на Кубани значительно выросло

Стихия нанесла большой ущерб городам

В результате сильного наводнения на Кубани пострадали уже 138 человек. Об этом сообщил представитель МЧС.

Отмечается, что всем им оказана своевременная помощь. Всего в результате стихии погибли 6 человек, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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