Число пострадавших на Кубани значительно выросло

Стихия нанесла большой ущерб городам

В результате сильного наводнения на Кубани пострадали уже 138 человек. Об этом сообщил представитель МЧС.

Отмечается, что всем им оказана своевременная помощь. Всего в результате стихии погибли 6 человек, передает РИА "Новости".