Число пострадавших на Кубани значительно выросло

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В результате сильного наводнения на Кубани пострадали уже 138 человек. Об этом сообщил представитель МЧС.
Отмечается, что всем им оказана своевременная помощь. Всего в результате стихии погибли 6 человек, передает РИА "Новости".
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