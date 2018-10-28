В Британии рухнул вертолет владельца клуба "Лестер"

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В Англии рядом со стадионом упал вертолет владельца "Лестера" и миллиардера Вишая Шривадданапрабхе.
Отмечается, что воздушное судно рухнуло через несколько секунд после взлета. При этом до сих пор остается неизвестно был ли на борту бизнесмен, передает телеканал Sky News.
Ожидается, что в скором времени представители "Лестера" выступят с официальным заявлением.
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