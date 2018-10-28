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В Китае в реку рухнул автобус

Погибли 2 человека

В Китае на территории одного из районов города Чунцин рухнул в реку пассажирский автобус. В результате погибли 2 человека, еще 1 пострадал.

Отмечается, что причиной падения стало столкновение с легковым автомобилем, передает ТАСС.

На месте работают полицейские и спасатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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