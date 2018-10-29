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Погиб избитый в день ВДВ журналист

Фото: vk.com/saratikin
Никиту Развозжаева нашли мертвым у окон столичного дома

Сотрудник телеканала НТВ ушел из жизни в понедельник утром. Директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров подтвердил изданию "Взгляд-инфо", что Развожаев умер. 

Молодой человек выпал из окна 11-этажного дома в Москве, в котором снимал квартиру. Он оставил предсмертное послание на своей странице в соцсети, адресованное любимой девушке и родным. 

В прошлом году в ЦПКиО им. Горького во время репортажа про день ВДВ Развожаева без причины ударил бывший десантник. 

Два года назад Никита переехал из Саратова в Москву. 

Полина ИВАНОВА
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