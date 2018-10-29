Погиб избитый в день ВДВ журналист

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Сотрудник телеканала НТВ ушел из жизни в понедельник утром. Директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров подтвердил изданию "Взгляд-инфо", что Развожаев умер.
Молодой человек выпал из окна 11-этажного дома в Москве, в котором снимал квартиру. Он оставил предсмертное послание на своей странице в соцсети, адресованное любимой девушке и родным.
В прошлом году в ЦПКиО им. Горького во время репортажа про день ВДВ Развожаева без причины ударил бывший десантник.
Два года назад Никита переехал из Саратова в Москву.
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