Погиб избитый в день ВДВ журналист

Никиту Развозжаева нашли мертвым у окон столичного дома

Сотрудник телеканала НТВ ушел из жизни в понедельник утром. Директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров подтвердил изданию "Взгляд-инфо", что Развожаев умер.

Молодой человек выпал из окна 11-этажного дома в Москве, в котором снимал квартиру. Он оставил предсмертное послание на своей странице в соцсети, адресованное любимой девушке и родным.

В прошлом году в ЦПКиО им. Горького во время репортажа про день ВДВ Развожаева без причины ударил бывший десантник.

Два года назад Никита переехал из Саратова в Москву.