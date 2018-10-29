В Тунисе прогремел взрыв

ЧП произошло в самом центре города

Взрыв раздался в столице Туниса. По предварительным данным, бомбу привела в действие женщина-смертница. Она погибла.

ЧП произошло в центре города, передает агентство ANADOLU.

#BREAKING Woman blows up herself in Tunisian capital: Witnesses — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 29 октября 2018 г.

Мощный взрыв прогремел около здания МИД, уточняет Sky-News Arabia. Смертница "охотилась" за стражами правопорядка, которые во время происшествия находились внутри министерства.

Место инцидента оцеплено. Подробности пока не уточняются. Сообщается о 9 пострадавших, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Неизвестно, были ли в тот момент рядом россияне. Местная полиция квалифицировала случившееся как "неудачный теракт".