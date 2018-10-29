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В Тунисе прогремел взрыв

Фото: GLOBAL LOOK press/Heiner Heine
ЧП произошло в самом центре города

Взрыв раздался в столице Туниса. По предварительным данным, бомбу привела в действие женщина-смертница. Она погибла.

ЧП произошло в центре города, передает агентство ANADOLU.

Мощный взрыв прогремел около здания МИД, уточняет Sky-News Arabia. Смертница "охотилась" за стражами правопорядка, которые во время происшествия находились внутри министерства.

Место инцидента оцеплено. Подробности пока не уточняются. Сообщается о 9 пострадавших, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Неизвестно, были ли в тот момент рядом россияне. Местная полиция квалифицировала случившееся как "неудачный теракт". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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