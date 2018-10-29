Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В столичном автобусе мужчина напал на контролера

Безбилетный пассажир разошелся не на шутку

Скандал разразился после того, как пожилая женщина обратила внимание на просроченный проездной билет. Тогда пассажир автобуса, следовавшего по маршруту Раменское – м. "Котельники", с силой оттолкнул ее, задев больную поясницу.

Контролер отмахнулась от него терминалом, которым мужчина впоследствии ее избил. Под горячую руку попался заступившийся за женщину пожилой мужчина. Ему тоже досталось.

"Выкинул его на улицу, прыгал по голове, порвал ухо и рассек лоб! Когда люди стали кричать "Убил!", мужчина сбежал", – поделилась с корреспондентом "Подмосковье сегодня" дочь пострадавшей, которая с сотрясением мозга попала в больницу.

На своего обидчика женщина заявила в полицию. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Латвия проигнорировала санкции за Крымский мост

Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге

Путин и Трамп решили не ограничивать себя во время встречи

Стала известна цель переговоров двух лидеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей