В столичном автобусе мужчина напал на контролера

Безбилетный пассажир разошелся не на шутку

Скандал разразился после того, как пожилая женщина обратила внимание на просроченный проездной билет. Тогда пассажир автобуса, следовавшего по маршруту Раменское – м. "Котельники", с силой оттолкнул ее, задев больную поясницу.

Контролер отмахнулась от него терминалом, которым мужчина впоследствии ее избил. Под горячую руку попался заступившийся за женщину пожилой мужчина. Ему тоже досталось.

"Выкинул его на улицу, прыгал по голове, порвал ухо и рассек лоб! Когда люди стали кричать "Убил!", мужчина сбежал", – поделилась с корреспондентом "Подмосковье сегодня" дочь пострадавшей, которая с сотрясением мозга попала в больницу.

На своего обидчика женщина заявила в полицию.