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В реанимации находятся два из человека из четырех пострадавших, работавших в утонувшем плавучем доке ПД-50, в котором шел ремонт российского авианосца. Остальные два отпущены домой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждения Мурманска.
В ночь на 30 октября был поврежден и затонул самый большой в России плавдок ПД-50. ЧП произошло, когда из дока выходил единственный авианесущий российский крейсер "Адмирал Кузнецов".
Корабль не был поврежден, по информации РИА "Новости", он отбуксирован на 35-й судостроительный завод под Мурманском. "Никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", – отметил собеседник агентства.
По словам представителя 82-го судоремонтного завода, где произошла авария, цистерны плавдока заполнились водой из-за того, что в Мурманске произошел сбой в подаче электроэнергии. После этого ПД-50 затонул.
Информированный источник заявил "Интерфаксу", что авианосец был поврежден. "По предварительным данным, на палубу корабля упал кран. В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", – уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты оценивают, можно ли будет поднять утонувший док ПД-50.
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