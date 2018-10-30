На палубу корабля рухнул кран. Пострадавших увезли в реанимацию

В реанимации находятся два из человека из четырех пострадавших, работавших в утонувшем плавучем доке ПД-50, в котором шел ремонт российского авианосца. Остальные два отпущены домой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждения Мурманска.

В ночь на 30 октября был поврежден и затонул самый большой в России плавдок ПД-50. ЧП произошло, когда из дока выходил единственный авианесущий российский крейсер "Адмирал Кузнецов".

Корабль не был поврежден, по информации РИА "Новости", он отбуксирован на 35-й судостроительный завод под Мурманском. "Никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", – отметил собеседник агентства.

По словам представителя 82-го судоремонтного завода, где произошла авария, цистерны плавдока заполнились водой из-за того, что в Мурманске произошел сбой в подаче электроэнергии. После этого ПД-50 затонул.

Информированный источник заявил "Интерфаксу", что авианосец был поврежден. "По предварительным данным, на палубу корабля упал кран. В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты оценивают, можно ли будет поднять утонувший док ПД-50.